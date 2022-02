Belloni predica nel deserto dell'attacco

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 16 febbraio 2022, 20:35

Il tecnico rossonero: "Abbiamo concesso un goal tutti schierati. Iniziare le partite con lo svantaggio e finirlo con lo svantaggio anche di un uomo diventa complicatissimo. Dispiace vedere la rabbia e la delusione dei ragazzi a fine partita, perché hanno dato tutto"

mercoledì, 16 febbraio 2022, 20:24

Il dirigente rossonero: "Punti buttati, si è perso una partita incredibile, ho poco da dire e non mi voglio ripetere, certo è che sono partite che si dovrebbero perdere, il rammarico è forte: abbiamo lasciato sei punti alla Vis che è alla nostra portata"

mercoledì, 16 febbraio 2022, 17:24

Turno infrasettimanale, i rossoneri sono di scena nelle Marche: Pagliuca conferma Picchi e Ubaldi dal primo minuto e rilancia Frigerio preferendolo a Nannini. Baldan torna titolare. Sblocca subito Ferrini per i padroni di casa, poi pareggia Belloni ma subito nuovo vantaggio dei pesaresi con Acquadro. Espulso Nanni

martedì, 15 febbraio 2022, 17:10

I rossoneri vorranno rendere pan per focaccia alla squadra di Banchini che all’andata è venuta a vincere a Lucca per 2 a 1. Ci sarà poco tempo per preparare la partita ma Pagliuca lo farà senza trascurare niente e curerà ogni minimo dettaglio: la probabile formazione con Ubaldi che dovrebbe...