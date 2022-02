Porta Elisa News



Il mercato degli svincolati? C'è ben poco per la Lucchese

mercoledì, 23 febbraio 2022, 08:21

di diego checchi

La domanda più ricorrente da parte dei tifosi, preoccupati per gli infortuni che stanno penalizzando la Lucchese e per il mercato di gennaio ritenuto insoddisfacente è se la società rossonera potrebbe rinforzarsi sul mercato degli svincolati. Magari con una punta, o con altri giocatori come un terzino sinistro o come un difensore centrale. La risposta, dando un occhio a quello che è disponibile, pare chiara.

A nostro avviso dando una scorsa ai giocatori svincolati che ci sono sul mercato non vediamo profili giusti per la Lucchese, perché per esempio come punta possiamo dire che in questo momento svincolato c'è solo Alejandro Rodriguez, un giocatore di un certo spessore e che non accetterebbe di scendere in Serie C avendo avuto esperienze con maglie di Chievo, Sampdoria, Cesena, Empoli ed Entella. Il giocatore sta aspettando sicuramente una proposta dalla serie B.

Gli altri nomi non ve li facciamo neanche perchè sono giocatori sconosciuti e che non darebbero sicuramente una mano alla causa rossonera. Anche in difesa vale lo stesso discorso perché ci sono giocatori come Antei e Ariaudo che per nessun motivo scenderebbero in Serie C. C'è da aggiungere che Deoma e Russo per quanto monitorino il mercato degli svincolati, sono convinti che prendere qualcuno tanto per farlo non serve a niente. Con queste premesse, Lucchese a nostro avviso è giusto che rimanga così, anche se è lecita la domanda dei tifosi sul fatto se ci siano o meno profili adatti per alzare il tasso tecnico rossonero: la risposta pare chiara: no.