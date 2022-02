Lucchese-Pontedera: 1-2 al 45' st Due minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 20 febbraio 2022, 19:31

Il dirigente rossonero a fine gara: "E' un momento di difficoltà, dobbiamo solo fare punti. Mi piacerebbe far venire qualcuno a sostituire me e gli altri. Personalmente non accetto questo tipo di contestazione, vorremmo davvero tutti andare via ma non lo possiamo fare in questo momento"

domenica, 20 febbraio 2022, 19:29

Gara sottotono di quasi tutti i giocatori rossoneri, ancora una volta imprecisi in fase difensiva e incapaci di pungere in avanti: solo Belloni e Collodel danno segnali di reattività, impalpabile la coppia di attacco: le pagelle di Gazzetta

sabato, 19 febbraio 2022, 17:21

Contro il Pontedera, i rossoneri proveranno a centrare i tre punti che mancano dal novembre scorso: Pagliuca (in tribuna dove sconterà una giornata di squalifica) potrebbe lanciare dal primo minuto Tumbarello e medita se cambiare o meno modulo: la probabile formazione

venerdì, 18 febbraio 2022, 15:56

Per preparare al meglio la sfida contro il Pontedera il tecnico ha fatto allenare i suoi ragazzi sul sintetico di Porcari rigorosamente a porte chiuse: non è da escludere che Pagliuca avendo un abbondanza di centrocampisti decida di schierare la squadra con il 3-5-2