Pagliuca: "Partiti malissimo"

mercoledì, 16 febbraio 2022, 20:35

Guido Pagliuca, a fine della gara amara di Pesaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso l'ufficio stampa, rammaricandosi per la partenza difficile della sua squadra: "Siamo partiti malissimo ed abbiamo concesso un goal tutti schierati. Iniziare le partite con lo svantaggio e finirlo con lo svantaggio anche di un uomo diventa complicatissimo. Dispiace vedere la rabbia e la delusione dei ragazzi a fine partita, perché hanno dato tutto".

"Dopo gli episodi del primo tempo ci siamo riorganizzati, ma l'espulsione di Nanni, che ancora non ho capito, ci ha tolto un uomo ed energie importanti. L'assalto finale ha dimostrato forza e voglia di riprendere il risultato, ma purtroppo non ha portato al pareggio. Da domani subito al lavoro per preparare la prossima gara".