Porta Elisa News



Pagliuca: "I rigori capita di sbagliarli, ci attendono nove finali"

domenica, 27 febbraio 2022, 17:10

Guido Pagliuca, tecnico della Lucchese, non tira la croce addosso a Belloni per il rigore sbagliato e analizza il pari odierno proiettandosi verso le prossime gare: "I rigori capita di sbagliarli ma non è quello il problema. Avete visto in occasione del palo dopo il rigore? La palla ha attraversato tutta la porta e nessuno ci è arrivato, questi sono gli episodi che ci penalizzano e sono le cose su cui dobbiamo migliorare. I ragazzi hanno dato tutto e non posso dirgli nulla, abbiamo giocato con tanti giovani contro una squadra di grande esperienza, anche oggi ci è mancata solo un po' di cattiveria sotto porta. Adesso ci aspettano nove finali e dobbiamo interpretarle come tali".

Come giudica l'espulsione di Nanni?

"Non credo ci fosse cattiveria da parte di Nanni, l'arbitro aveva in mano il giallo poi secondo me quando ha visto il sangue ha cambiato idea. Peccato perché siamo un po' corti in attacco anche se presto dovrebbe rientrare Fedato".

Picchi è entrato bene in partita...

"Picchi ha fatto un buon quarto d'ora, deve riprendere solo il ritmo partita. Fortunatamente adesso abbiamo una settimana per recuperare e prepararci al meglio".

Come mai ha sostituito Ubaldi?

"L'ho tolto solo per perdere tempo e mi dispiace anche per lui, si stava dannando l'anima".