Pagliuca: "Che dire? Hanno fatto un tiro e hanno vinto"

domenica, 6 febbraio 2022, 16:35

Mister Guido Pagliuca, al termine della gara con il Teramo, è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta e si rammarica solo del fatto che la squadra non è riuscita a segnare: "Cosa posso dire di questa partita, loro hanno fatto un tiro in porta con un difensore e hanno fatto gol, noi tante occasioni che non abbiamo concretizzato. I primi 10 minuti abbiamo avuto qualche difficoltà perché non ci aspettavamo il Teramo con il 3-4-3 ma per il resto non posso dire nulla ai ragazzi, hanno fatto una bella partita e non meritavamo di perdere, ne prendiamo atto".

"Ora ci lecchiamo le ferite e ripartiamo. Mi chiedete di Nanni? l'ho cambiato perché non stava bene, gli girava la testa. Ubaldi ha fatto bene come tutti gli altri, però dobbiamo fare gol, questa è l'unica pecca".