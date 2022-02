Porta Elisa News



Per l'attacco, Pagliuca pensa a lanciare Ubaldi dal primo minuto

giovedì, 10 febbraio 2022, 17:14

di diego checchi

E se Pagliuca scegliesse Ubaldi? Questa non è una certezza ma una sensazione, perchè l'ex attaccante di Pisa e Pistoiese si sta allenando molto bene ed anche nella gara contro il Teramo quando è entrato all'inizio del secondo tempo ha dimostrato di star bene e quindi magari potrebbe scoccare la sua ora in coppia con Semprini con dietro ovviamente Belloni. A centrocampo tutto è ancora da scrivere ma possiamo dire che Josef Minala sta ritrovando il giusto smalto e non è da escludere per lui una maglia da titolare insieme a Collodel e ad uno fra Picchi, Frigerio e Visconti. E si perchè Picchi sta ritrovando la migliore condizione ed il passo giusto oltre ai minuti nelle gambe che gli mancavano dopo l'infortunio.

Per Tumbarello magari ci potrebbe essere spazio a partita iniziata. Ma insomma, le alternative al centro del campo a Pagliuca non mancano e vuole studiare tutto al meglio per imbrigliare la corazzata Modena. Certamente il trainer rossonero non stravolgerà il suo modo di giocare proprio contro la capolista ma cercherà di fare la partita a viso aperto non aspettando l'avversario ma cercando prima di offendere e poi di difendere. Questo è il suo credo ed è giusto che il trainer vada avanti su questa linea. Insomma nessuna paura ma tanto rispetto anche con la convinzione che la Lucchese possa fare un ottima partita davanti ad uno stadio che si preannuncia con un ottimo colpo d'occhio.

Ritornando alla formazione c'è da sottolineare che in difesa i punti fermi sono Corsinelli e Nannini mentre per quanto riguarda i centrali ad ora francamente non sappiamo chi la spunterà fra Bachini, Bellich e Baldan con gli ultimi due che vengono da un turno di stopo per squalifica e sono freschi ma Bachini sta facendo veramente molto bene. Staremo a vedere per quale soluzione opterà Pagliuca, certo che in tre lottano per due maglie, tenendo anche in considerazione che tre giorni dopo la Luccehse tornerà in campo e ci saràò bisogno di un minimo di rotazione, ma guai a pensare alla Visa Pesaro perchè prima la Lucchese dovrà pensare a fare l'impresa contro il Modena e poi da domenica sera Pagliuca ed il suo staff prepareranno la partita successiva. Da capire se ce la farà ad essere a disposizione il nuovo arrivato Ricchi perchè alle prese con un piccolo guaio muscolare. Non ci saranno sicuramente Papini e Fedato infortunati e Brandi squalificato. Alla squadra per l'allenamento di questa mattina è stato aggregato il giovane difensore centrale classe 2005 D'Ancona, un ottimo prospetto degli Allievi Nazionali rossoneri.