Porta Elisa News



Tre punti per mettersi in sicurezza

sabato, 26 febbraio 2022, 15:40

di diego checchi

C'è stato poco tempo per preparare la sfida contro la Fermana ma i ragazzi di Pagliuca l'hanno fatto comunque molto bene. Sicuramente la vittoria contro l'Entella, accompagnata dalla bella prestazione, ha dato un'energia positiva alla truppa che domani scenderà in campo con grande fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. L'ideale sarebbe che la formazione rossonera riuscisse a compiere un'altra impresa che vorrebbe dire mettere un mattone molto importante sulla salvezza. L'importante, però, sarà muovere la classifica perché questo significherebbe lasciare sempre più lontane le dirette inseguitrici. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico di Cecina deciderà veramente all'ultimo su chi mandare in campo domani pomeriggio al "Porta Elisa", ma l'impressione è che la scelta possa ricadere sugli stessi undici visti giovedì sera, con Belloni a fare la punta insieme a Nanni e Visconti dietro. Questa formula ha funzionato e perché cambiarla in una partita così importante? Una cosa è certa, la Lucchese non cambierà sistema di gioco perché ormai è quello che ha dato più garanzie.

Domani, al "Porta Elisa", si attende una grande cornice di pubblico perché questa è una partita che può rappresentare tanto per la stagione della Lucchese e ci auguriamo che lo stadio sia pieno per sostenere questi ragazzi che giovedì hanno dimostrato di aver superato il momento difficile.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 16 Frigerio, 58 Minala, 15 Collodel, 3 Visconti, 30 Belloni, 18 Nanni,. A disposizione: 22 Cucchietti, 27 Baldan, 14 Quirini, 17 D'Ancona, 4 Tumbarello, 8 Picchi, 7 Gibilterra, 23 Zanchetta, 26 Brandi, 9 Babbi, 25 Ruggiero, 19 Ubaldi. Allenatore: Pagliuca.