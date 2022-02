Porta Elisa News



Si salva Belloni e poco altro

domenica, 20 febbraio 2022, 19:29

Coletta: 6 Scalda subito i guantoni sulla conclusione di Magnaghi e si ripete poco dopo. Non può far nulla sul pari e poco sul gol che decide la gara. Salva su Mutton.

Visconti: 5,5 Si vede poco, con l'uscita di Corsinelli arretra sulla linea dei quattro ma il risultato non cambia. Trova il tiro che poteva regalare il pari.

Bachini: 5,5 Sta perdendo le sicurezze che aveva sino a qualche settimana fa.

Babbi: 5 Schierato dall'inizio per le assenze, dimostra una vitalità che va a esaurirsi con il passare dei minuti. Non incide nemmeno oggi.

Bellich: 5,5 Erroraccio non da lui in avvio gara, poi sembra stabilizzarsi sui suoi livelli prima del doppio errore della difesa.

Collodel: 6,5 Ci aveva provato subito, poi prende la mira e realizza il suo primo gol in rossonero con un preciso stacco di testa. Non basta come non bastano i tanti palloni toccati a tenere in piedi la baracca.

Ubaldi: 5 Nulla da dire sull'impegno, ma non ci pare in grado di dare un contributo risolutivo.

Corsinelli: 5,5 Gioca sulla fascia non sua, e l'attenuante non è da poco, ma continua a non girare come un tempo. Sostituito per infortunio e non ci voleva.

Baldan: 5 Posizionato sulla fascia non riesce a dare un contributo in fase offensiva e non è certo immune da responsabilità sul primo gol.

Belloni: 6,5 Pennella palloni su palloni, gli avversari faticano e non poco a tenerlo. Determinante anche in difesa. E' l'anima della squadra e quando si spegne, anche a causa di un problema fisico, si spegne l'unica luce.

Minala: 6 Torna titolare, è ancora sottotono fisicamente, ma ha dalla sua il senso della posizione e l'esperienza.

Tumbarello: SV

Gibilterra: SV

Ruggiero: SV

Picchi: SV