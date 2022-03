Porta Elisa News



Scattata l'operazione Montevarchi

sabato, 12 marzo 2022, 15:49

di diego checchi

L'operazione Montevarchi è scattata, infatti questa mattina la squadra rossonera si è ritrovata allo stadio Porta Elisa per fare il lavoro di scarico mentre da domani Pagliuca inizierà a lavorare sulla tattica. A Montevarchi mancherà lo squalificato Minala che è stato espulso ieri sera per doppia ammonizione. Quindi mister Pagliuca, se vorrà continuare con lo stesso sistema tattico, dovrà mettere Collodel come centrale di centrocampo e inserire una mezzala tra Picchi, Tumbarello e Brandi.

Un'altra soluzione sarebbe lanciare dall'inizio il giovane Zanchetta che ormai si è ripreso dall'infortunio e si sta allenando con la squadra già da qualche tempo; per lui il ruolo di mediano davanti alla difesa è quello più congeniale. In ogni caso è ancora presto per dire quali scelte farà mister Pagliuca, quello che è certo è che rientrerà dalla squalifica Corsinelli, mentre Nanni dovrà ancora scontare una giornata perché è stato respinto il ricorso. La Lucchese, con la vittoria di ieri sera, si può dire che abbia messo in cassaforte l'obiettivo della salvezza e siamo d'accordo con mister Pagliuca quando dice che questa squadra ha solo bisogno di completare il suo percorso di crescita. Ora la domanda sorge spontanea: ma dove riuscirà ad arrivare questa squadra? E' giusto che l'ambiente rossonero rimanga con i piedi per terra ma è lecito sognare perché i play off sono un obiettivo raggiungibile.