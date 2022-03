Porta Elisa News



Giudice sportivo, squalificati Minala e Deoma

lunedì, 14 marzo 2022, 17:27

Ancora una volta Lucchese nel mirino del giudice sportivo che ha fermato sino al 18 marzo il direttore sportivo Daniele Deoma, infliggendogli una multa di 500 euro, per "avere, al 94°minuto, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica, e protestava nei confronti di una sua decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)". Semplice ammonizione invece per Bruno Russo.

Squalificato per una gara anche Joseph Minala che era stato espulso per somma di ammonizioni al termina della gara con la Reggiana. In casa granata, invece, costa cara l'espulsione di Alessio Luciani che è stato fermato per tre turni dal giudice sportivo per "avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, dalla distanza di 20 metri, scagliava con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva avversaria, colpendo uno dei componenti della stessa, senza provocargli conseguenze". In casa del Montevarchi, prossimo avversario dei rossoneri, devono invece fare i conti con la squalifica per un turno di Diego Gambale e Alessandro Mercati.