La Reggiana cerca punti promozione a Lucca

mercoledì, 9 marzo 2022, 19:14

di diego checchi

Al "Porta Elisa" arriverà una Reggiana con la fame di vittoria, infatti è in lotta con il Modena per vincere il campionato ed ha solo due punti di svantaggio. I granata di Diana hanno una rosa molto competitiva con grandi individualità, giocatori che potrebbero stare tranquillamente in Serie B o addirittura in Serie A, uno su tutti Luca Cigarini, ex centrocampista del Crotone e metronomo della squadra. Il modulo della Reggiana è solitamente il 3-5-2, che si può trasformare in 3-4-1-2 se Diana decide di schierare Rosafio dietro alla due punte come ha fatto contro il Pontedera, anche se c'è da dire che in quella partita mancavano Cigarini e Guglielmotti per squalifica e siamo convinti che i due rientreranno da titolari. Era rimasto a riposo anche l'attaccante Zamparo che pensiamo rientrerà tra i primi undici, magari a discapito di Arrighini.

A proposito di Arrighini, bisogna sottolineare che è arrivato a gennaio insieme al centrocampista D'Angelo per alzare ancora di più il tasso tecnico della squadra mentre in precedenza era arrivato il difensore Cremonesi, giocatore che era svincolato. Per domenica prossima, al tecnico ex Renate mancherà per squalifica l'esterno di centrocampo Contessa ed è possibile che al suo posto venga impiegato Guglielmotti oppure Porcino. Andando a vedere lo score della Reggiana, vediamo che i granata hanno perso una solo gara, 9 ne hanno pareggiate e ben 20 le hanno vinte; hanno anche l'attacco più prolifico con ben 55 reti e la difesa meno battuta con solo 17 reti subite. Questa la probabile formazione. Reggiana (3-5-2): Venturi, Luciani, Rozzio, Cremonesi, Libuti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Guglielmotti, Zamparo, Lanini. A disposizione: Voltolini, Cauz, Camigliano, Arrighini, D'Angelo, Neglia, Rossi, Porcino, Scappini, Rosafio, Marconi, Muroni. Allenatore: Diana.