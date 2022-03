Porta Elisa News



Verso Siena, i dubbi di Pagliuca

venerdì, 25 marzo 2022, 10:16

di diego checchi

La Lucchese si sta preparando al meglio per la trasferta di Siena. Soprattutto a centrocampo mister Pagliuca ha alcuni dubbi da sciogliere. Minala e Collodel giocheranno sicuramente mentre il tecnico dovrà stabilire chi sarà il terzo interprete del centrocampo. In lotta ci sono Frigerio, Picchi e Tumbarello. Solo all’ultimo minuto il trainer scioglierà questo dubbio. Dato per scontato che rientrerà Belloni dopo l’influenza e che ci sarà Nanni al centro dell’attacco, l’altro dubbio riguarderà sicuramente l’altro interprete in attacco.

In ballottaggio ci sono Zak Ruggiero e Visconti. Al di là della formazione, bisogna sottolineare che in questa partita ci saranno in campo un ex sia da una parte che dall’altra. Infatti nella Lucchese milita Gabriele Gibilterra, ex Siena, che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti con Gilardino in Serie D. Mentre nel Siena gioca Terigi. Il difensore viareggino classe 1991 che ha fatto tutte le giovanili rossonere fino a raggiungere le finali nazionali con gli Allievi Nazionali, per poi passare al Genoa e fare un carriera di tutto rispetto fra B e C.