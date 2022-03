Viterbese-Lucchese: 0-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 6 marzo 2022, 19:45

Il tecnico: "Una vittoria importantissima per il nostro percorso e per il nostro obiettivo. Sono contento per il gruppo, stasera abbiamo saputo bene interpretare la partita in ogni momento, soffrendo quando c'era da soffrire, e imponendo il nostro ritmo per larghi tratti"

domenica, 6 marzo 2022, 19:45

Il dirigente rossonero: "Giocare partite con questa intensità, organizzazione e cinismo e prestazioni individuali di alto livello fa davvero piacere. Un grazie anche ai tifosi che erano in tanti e hanno assistito a una bellissima serata per i nostri colori.

domenica, 6 marzo 2022, 19:30

Nella vittoria di Viterbo colpiscono le prestazioni del centrocampista e dell'attaccante, quest'ultimo all'esordio dall'inizio della gara, Coletta ancora una volta una sicurezza, ma grande prova corale di tutti i rossoneri: le pagelle di Gazzetta

sabato, 5 marzo 2022, 07:47

La Lucchese affronta la prima di una serie di trasferte particolarmente insidiose a Viterbo: Pagliuca deve inventarsi il reparto offensivo con Rodriguez che appena arrivato sarà aggregato e partirà dalla panchina: la probabile formazione