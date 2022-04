Porta Elisa News



Pagliuca valuta le rotazioni e qualche sorpresa

mercoledì, 20 aprile 2022, 21:13

Giornata di allenamento per i rossoneri che si stanno preparando per l'ultima gara di campionato (sabato prossimo) contro la Pistoiese. Il tecnico Pagliuca, che ha rivisto Gonzales sia pure a parte, sta valutando chi far giocare contro gli arancioni anche alla luce del primo turno play off che cadrà il primo maggio. E se in porta potrebbe essere confermato Cucchietti, in difesa dovrebbe essere concesso un turno di riposto a Bachini che ha tirato la carretta sino a qui e che è peraltro in diffida: al suo posto dovrebbe esserci Baldan.

A centrocampo troverà sicuramente spazio Picchi (con Minala squalificato) e si potrebbe rivedere Frigerio dall'inizio; mentre un altro che potrebbe tirare il fiato potrebbe essere Belloni, determinate in tante circostanze. Formazione dunque ancora in alto mare, proprio alla luce delle tante variabili da tenere presenti. Possibile anche che i giovani D'Ancona e Quirini trovino spazio a gara iniziata.