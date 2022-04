Porta Elisa News



Pagliuca valuta tutti i ballottaggi

giovedì, 28 aprile 2022, 14:23

Mister Guido Pagliuca deciderà formazione anti Gubbio solo all'ultimo momento, anche perché la squadra sta molto bene e quindi le alternative tra cui scegliere sono molte. Poi, è logico che il tecnico non voglia dare vantaggi agli avversari ed è per questo che la Lucchese, in questi giorni, farà allenamenti rigorosamente a porte chiuse, anche per trovare la giusta concentrazione in vista di un match da dentro o fuori. Ricordiamo che per passare il turno, la Lucchese dovrà vincere, in caso di pareggio sarà il Gubbio ad accedere al turno successivo.

La partita, come noto, si concluderà al novantesimo e non ci saranno né tempi supplementari né calci di rigore. Andando alla formazione, bisogna sottolineare che sono sicuri del posto Corsinelli, Nannini, Bellich, Collodel e Minala, per tutti gli altri posti ci saranno dei ballottaggi e anche il modulo potrebbe cambiare a seconda di chi giocherà sia a centrocampo che in attacco. La difesa sarà ovviamente a quattro e l'unico ballottaggio è tra Baldan e Bachini. Andando nello specifico delle condizioni della rosa, Rodriguez e Papini saranno convocati ma non partiranno sicuramente titolari. C'è attesa per vedere quali saranno le reali condizioni dello spagnolo, visto che sulle sue qualità tecniche non si discute.