Porta Elisa News



Spareggio play off

venerdì, 8 aprile 2022, 14:58

di diego checchi

Fare un risultato positivo e possibilmente vincere. È questo l’obiettivo della Lucchese nel derby di Carrara per inseguire un sogno chiamato playoff. Mister Pagliuca ha le idee chiare e vuole vedere dai suoi una prestazione super e la stessa intensità che i giocatori hanno messo in campo con il Pescara e durante gli allenamenti di questa settimana. Ci saranno solo 100 biglietti per i supporter rossoneri (che paiono però intenzionati a boicottare, almeno i gruppi organizzati, la trasferta per protesta verso la scelta delle forze dell'ordine che penalizza molti tifosi) a sostenere la squadra ma in tanti seguiranno questa partita con trepidazione da casa perché la sfida è un passo importante per poter giocarsi le altre chances nelle ultime due gare di campionato.

Per quanto riguarda la formazione, mister Pagliuca deciderà soltanto all’ultimo chi schierare, soprattutto a centrocampo e in attacco. L’impressione è che non venga cambiato niente rispetto alla gara di domenica scorsa. Rientrerà tra i convocati Mauro Semprini ma partirà dalla panchina e sarà pronto ad entrare a gara in corso, quando, magari, gli altri saranno un po’ stanchi. Tra i convocati ci sarà anche Picchi, recuperato dal piccolo problema muscolare, mentre non hanno ancora recuperato Papini e Fedato. Questo ultimo è ancora molto indietro perché ha avuto dei contrattempi dopo la microfrattura alla caviglia. Da capire se Rodriguez sarà disponibile o meno per le ultime due gare, anche se sta lavorando ancora a parte.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 15 Collodel, 58 Minala, 4 Tumbarello, 3 Visconti, 30 Belloni, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 14 Quirini, 27 Baldan, 8 Picchi, 7 Gibilterra, 26 Brandi, 19 Ubaldi, 16 Frigerio, 9 Babbi, 25 Ruggiero, 10 Semprini, 24 Ricchi. Allenatore: Pagliuca.