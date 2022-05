Arriva il rinnovo anche di Bachini

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 12 maggio 2022, 12:35

L’agenda del dirigente rossonero è fitta di impegni e in discussione non ci sono soltanto i rinnovi di Belloni, Minala, Baldan, Picchi, Bachini e Papini (anche se questi ultimi due sembrano essere in dirittura d’arrivo e solo una formalità), ma anche la costruzione della squadra per il futuro

lunedì, 9 maggio 2022, 15:10

Il direttore generale, insieme al presidente Vichi, precisa che non ci sono per il momento offerte di acquisto: "Abbiamo due manifestazioni di interesse, una italiana e l'altra straniera, ma nessuno ha inviato offerte e dunque non si può parlare di trattative. Dovessero esserci, informeremo la città"

domenica, 8 maggio 2022, 18:33

Il difensore e la Lucchese hanno ormai raggiunto l'accordo per prolungare la permanenza in rossonero: a breve i contatti con i procuratori di Minala e di Belloni per cercare anche in questo caso di far rimanere i due a Lucca anche nella prossima stagione

mercoledì, 4 maggio 2022, 16:39

Sono diversi i giocatori con un contratto anche per la prossima stagione e su cui il tecnico, salvo novità di mercato, potrà contare anche in futuro. Mancano invece gli attaccanti con l'eccezione di Semprini