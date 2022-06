A Belloni verrà offerto un pluriennale

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 9 giugno 2022, 09:40

Lo ha deciso il gup Simone Silvestri, dopo una serie di rinvii, che ha optato per il rinvio a giudizio degli imputati, calendarizzando l’inizio del processo per il 3 novembre prossimo. I quattro imputati sono: Carlo Bini, Arnaldo Moriconi, Aldo Castelli e Umberto Ottaviani.

mercoledì, 8 giugno 2022, 13:15

Con il centrocampista ex Lazio che è ormai ai saluti, l'attenzione si sposta sul nome del possibile sostituto, ma va tenuto conto che la Lucchese ritroverà anche Bensaja per fine prestito. In avanti uno dei sogni di Pagliuca è l'ex Santini, a Lucca proprio nella prima esperienza del tecnico

martedì, 7 giugno 2022, 21:04

Il diesse si dice convinto di riuscire a trattenere l'esterno: "Sono fiducioso sul suo rinnovo, certo che se ci sono offerte irrinunciabili, non potremo fare nulla. Minala? Ha scelto di andare all'estero. Sviluppi societari? Per ora tante chiacchiere, io lavoro per fare una Lucchese forte, non penso a andare via"

lunedì, 6 giugno 2022, 12:17

Il centrocampista a un passo dall'addio in rossonero, mentre Deoma prova a trattenere Belloni che è però nel mirino dell'Entella. Ai titoli di coda anche la storia con il portiere Cucchietti che cerca una squadra dove poter giocare con continuità