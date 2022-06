Porta Elisa News



Dietro la cordata australiana c'è il gruppo Scali

mercoledì, 29 giugno 2022, 10:53

Ha finalmente un nome e un volto la cordata australiana che da settimane sta cercando di rilevare la Lucchese: si tratta del gruppo Scali, una società quotata in Australia che vende al dettaglio e importa mobili come soggiorni, tavoli da pranzo, tavolini da caffè, sedie e unità di intrattenimento. Nick Scali Furniture è stata fondata nel 1962 da Nick D. Scali, che è originario della Calabria.

"L'azienda – come si legge sui motori di ricerca – è specializzata in soggiorni in pelle e tessuto, nonché mobili per sala da pranzo e camera da letto. Nick Scali importa più di 5.000 container di mobili all'anno in tutto il mondo, con showroom e centri di distribuzione in tutta l'Australia. I marchi principali di Nick Scali Ltd includono Nick Scali Furniture, Nick Scali Online e Sofas2Go. Nel 2018, il figlio del fondatore, Anthony, che è l'amministratore delegato, ha venduto metà della sua partecipazione del 27% nella società al suo fornitore cinese di lunga data, Jason Furniture ("KUKA"), per A $ 77 milioni".

Proprio il figlio Anthony (nella foto) è al centro della trattativa per rilevare la Lucchese: il gruppo vanta qualche precedente nel mondo del calcio australiano, avendo contribuito a fondare lo Swan United, una squadra di origine italiana, oltre a essere uno degli sponsor del Sydney Fc, la squadra dove anni fa milito Alessandro Del Piero. Quanto al calcio italiano, risulta solo un tentativo di acquisto della Reggina da parte di Nick Scali nel 2015, quando l'imprenditore provò a rilevare da Foti il club dello Stretto non senza qualche polemica, il tentativo però non andò a buon fine.