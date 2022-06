Iscrizione al campionato, tutti gli adempimenti

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 10 giugno 2022, 18:40

Tante le incertezze sulle guide tecniche per il prossimo campionato: anche in quello che è stato il girone della Lucchese, si registrano parecchi movimenti e molte situazioni ancora da definire, anche in squadre come il Siena e la Carrarese

venerdì, 10 giugno 2022, 08:07

Per il fantasista rossonero, pronto un contratto almeno triennale per blindarlo nei confronti delle formazioni che vorrebbero spostarlo da Lucca. Ancora privo di certezze, invece, il mercato in entrata con tanti nomi che si accavallano ma è presto per concludere affari

giovedì, 9 giugno 2022, 09:40

Lo ha deciso il gup Simone Silvestri, dopo una serie di rinvii, che ha optato per il rinvio a giudizio degli imputati, calendarizzando l’inizio del processo per il 3 novembre prossimo. I quattro imputati sono: Carlo Bini, Arnaldo Moriconi, Aldo Castelli e Umberto Ottaviani.

mercoledì, 8 giugno 2022, 13:15

Con il centrocampista ex Lazio che è ormai ai saluti, l'attenzione si sposta sul nome del possibile sostituto, ma va tenuto conto che la Lucchese ritroverà anche Bensaja per fine prestito. In avanti uno dei sogni di Pagliuca è l'ex Santini, a Lucca proprio nella prima esperienza del tecnico