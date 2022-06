Porta Elisa News



Lucchese, la pista australiana è dietro l'angolo

mercoledì, 29 giugno 2022, 08:21

di diego checchi

Sono giorni caldi per capire quello che sarà il futuro della Lucchese, è inevitabile che qualcosa accadrà da qui a poco e saranno chiari tutti gli scenari rossoneri. Dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe avvicinarsi concretamente la vendita della società, in ballo ci sono due cordate: un gruppo campano-fiorentino di cui non fa però parte l'ex portiere del Napoli Pino Taglialatela, che ha personalmente smentito il suo coinvolgimento, ed una cordata italo-australiana che sembra essere in vantaggio. L'imprenditore a cui farebbe capo quest'ultima opera nel campo della produzione e distribuzione di mobili di lusso a livello internazionale, ma da quello che abbiamo potuto appurare entrambe le cordate sarebbero pronte a garantire un futuro roseo al calcio rossonero.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ci sarà da capire cosa succederà e se verranno confermati o meno i vecchi soci nei rispettivi ruoli. Per la panchina la situazione è ancora molto fluida, ricordiamo infatti che Pagliuca ha ancora due anni di contratto e la nuova società potrebbe decidere di confermarlo. Staremo a vedere quello che succederà da qui a poco, anche perché chiunque verrà dovrà programmare la prossima stagione, comprare nuovi giocatori, decidere la sede del ritiro, presentarsi alla città e soprattutto spiegare i programmi che hanno in mente. Non resta che aspettare, sperando che tutto venga svelato al più presto, tenendo sempre conto che gli attuali soci della Lucchese, prima di cedere, vorranno essere sicuri di avere di fronte delle persone serie che potranno dare un futuro duraturo ai colori rossoneri.