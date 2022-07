Porta Elisa News



Maraia: "Aspettiamo i gironi, ma ci attende un campionato complicato"

domenica, 24 luglio 2022, 09:05

di diego checchi

Mister Maraia analizza i primi giorni di ritiro e si dice di essere molto soddisfatto di come i ragazzi si stanno applicando negli allenamenti. È conscio che la rosa deve essere completata, ma fiducioso nel lavoro del direttore Daniele Deoma.

"Sono stati giorni positivi, i ragazzi non hanno avuto alcun problema e questo è fondamentale in questo periodo per poter lavorare tutti insieme, magari a minore intensità ma cercando le condizioni migliori. Al mattino lavoriamo di più sulla parte atletica mentre nel pomeriggio lavoriamo con la palla e sugli aspetti tecnici, sono molto contento di come sta andando".

Come sta vivendo questa esperienza a Lucca?

"Un po' di emozione all'inizio c'è stata ma per me è normale quando affronto cose nuove, adesso sono completamente calato nel lavoro quotidiano e sono più tranquillo. Sono molto contento di vivere questa esperienza".

Che campionato si aspetta?

"Aspettiamo di vedere i gironi ma penso che sarà simile all'anno scorso, forse ci saranno meno squadre importanti ma sarà comunque un campionato complicato e quindi dovremo essere preparati per le difficoltà, se poi sarà più agevole meglio".

Che caratteristiche dovrà avere la Lucchese per affrontare questo campionato?

"Intanto dobbiamo completare la rosa, il direttore sta lavorando bene ma i giocatori che ci mancano ora sono anche quelli più difficili da trattare. Poi, come dico sempre, dovremo misurarci domenica dopo domenica per vedere il nostro valore. La cosa più importante per me è però l'atteggiamento, che deve sempre essere positivo. Da questo punto di vista sono molto fiducioso, i ragazzi mi stanno dando ottimi segnali".