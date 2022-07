Porta Elisa News



Mercato, per la difesa arriva Merletti

mercoledì, 20 luglio 2022, 12:21

La Lucchese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Merletti, difensore classe '01. Cresciuto nella Primavera del Milan, ha esordito giovanissimo tra i professionisti con la maglia del Renate, con cui ha disputato due stagioni di Serie C. Per lui un contratto biennale in rossonero. Merletti è un difensore destro che può giocare tranquillamente nella difesa a tre ed è stato anche il capitano della Primavera del Milan mentre nelle ultime due stagioni ha giocato nel Renate. Con il passare dei giorni la Lucchese sta pian piano rinforzando la rosa con giovani di qualità.

In tema di arrivi, la società rossonera prova a fare il colpo Elvis Kabashi. Non è un mistero che il giocatore del Como piaccia tanto al tecnico rossonero Ivan Maraia che lo ha avuto a Pontedera quando era secondo di Paolo Indiani. La situazione è questa: il giocatore ha un contratto con il Como fino al giugno del 2023, ma la società lariana sembra intenzionata a cederlo ed è chiaro che Kabashi non disdegnerebbe certamente la possibilità di venire a Lucca con un tecnico che lo stima e lo conosce. È chiaro che per arrivare alla mezzala sinistra albanese ex Renate, Pontedera e Primavera Juventus, ci sono due ordini di problemi: il primo è dato dal fatto che il giocatore vorrebbe rimanere in Serie B. Il secondo è il costo elevato dell’ingaggio. In questo caso dovrebbe essere il Como a contribuire ad una parte dello stipendio. Dal suo canto, però, sappiamo che C per C, Kabashi avrebbe già dato l’ok di massima per poter arrivare a Lucca. Quindi la Lucchese cercherà di convincere il giocatore. L’arrivo di Kabashi a Lucca potrebbe anche diventare realtà.

Intanto Marco Bellich non è tra i convocati per il ritiro con la squadra rossonera perché è solo questione di ore per il suo passaggio al Vicenza. È vero che mancano ancora le firme sui contratti, ma ormai è tutto fatto. Da capire quale sarà il futuro di Nicholas Bensaja: sul giocatore è piombata anche la neo promossa Audace Cerignola che sta contendendosi il centrocampista romano con il Francavilla. Per quanto riguarda Tumbarello, l’Ancona si è fatta ancora viva ed è interessata al giocatore.