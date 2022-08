Porta Elisa News



Caon e Ravasio nel mirino

mercoledì, 31 agosto 2022, 12:19

di diego checchi

In queste ultime ore concitate di mercato (da ricordare che chiuderà domani alle 20:00) è spuntato fuori il nome di un attaccante giovane ma di grande prospettiva: si tratta di Giammarco Caon (nella foto) nato a Massa nel 2001. Lo scorso anno ha disputato 27 gare nel Monterosi realizzando 2 reti. In precedenza ha giocato con le giovanili di Lecce, Torino, Verona. Su di lui ci sarebbe anche il Siena dell’ex Pagliuca.

Oltre a Caon ci potrebbe anche stare l’arrivo di Ravasio, ma bisognerà vedere prima di tutto come Deoma e Santoro, che partiranno in queste ore per Milano, riusciranno a sistemare gli esuberi (Panati, Ricchi e Semprini). A proposito di Ricchi, su di lui si sono fatte avanti Pro Vercelli e Gelbison. Da capire se una di queste andrà in porto. Insomma, per il mercato della Lucchese sono ore importanti e anche per mister Maraia che finalmente da domani sera capirà con quali uomini potrà lavorare certamente. E, in tema di ex, va segnalato che l'attaccante Leonardo Ubaldi, lo scorso anno alla Lucchese, è passato in prestito dal Pisa al San Donato Tavarnelle.