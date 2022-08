Porta Elisa News



I rossoneri battono di misura il Tau Calcio

mercoledì, 3 agosto 2022, 20:29

di diego checchi

Nell'allenamento congiunto con il Tau Calcio a Borgo a Buggiano, la Lucchese vince per 1 a 0 ma quello che conta di più sono i progressi della sqaudra rossonera, sia in fase di possesso che di non possesso. Mister Maraia ha schierato Cucchietti tra i pali, Merletti, Bachini e Nannini in difesa, sulla mediana, da destra a sinistra, Quirini, Tumbarello, Bensaja, Rizzo Pinna e Visconti; in attacco Romero e Catania. Da sottolineare che non hanno disputato il match Ferro e Coletta, entrambi leggermente affaticati. La curiosità è stata vedere Rizzo Pinna e Romero dal primo minuto e possiamo dire che sia il centrocampista, ultimo arrivato dal Foggia, che l'attaccante si sono mossi molto bene. Il gol che ha deciso la sgambata è stato di Romero, che da due passi ha insaccato sfruttanto una respinta corta del portiere a seguito di uno schema su calcio di punizione. Da segnalare che si è rivisto in campo dopo tanto tempo anche Semprini e questa è una buona notizia.

Che dire, gli schemi di Maraia stanno cominciando a funzionare al meglio, il dictat è difendersi bene e tener palla, e quando c'è l'opportunità giocare in verticale sugli attaccanti o sulle corsie esterne. Il lavoro prosegue alacremente e la Lucchese sta facendo passi avanti anche dal punto di vista della condizione fisica. Nella ripresa, mister Maraia ha sostituito Nannini con Benassai, Quirini con Papini e Rizzopinna con Alagna. In seguito è stata cambiata anche la coppia d'attacco e Semprini e Warid hanno rimpiazzato Romero e Catania.Dopo il cooling break sono entrati D'Ancona al posto di Merletti e Pirola al posto di Bachini. In mediana Ricchi ha sotituito Visconti e Panati, Bensaja. Nei minuti finali hanno trovato spazio anche il giovane portiere Galletti e il centrocampista Napoli che ha rilevato Tumbarello. "Un grazie sentito al Tau Calcio, che ci ha permesso di fare l'allenamento odierno ospitandoci a Borgo a Buggiano in un clima di grande amicizia e professionalità", commenta il diesse rossonero Daniele Deoma a fine gara.