Mastalli, il passaggio alla Lucchese è alla stretta finale

martedì, 16 agosto 2022, 13:22

di diego checchi

È solo questione di giorni ma ormai Alessandro Mastalli è destinato alla Lucchese. Sull’approdo del centrocampista in rossonero, tutte le difficoltà stanno andando via. È vero che la trattativa è stata lunga ed estenuante ma il giocatore ha ormai deciso: vuole soltanto la Lucchese. Quale sarà il giorno giusto per il suo approdo a Lucca? Ancora non lo sappiamo ma crediamo nel giro di questa settimana o al massimo all’inizio della prossima. Anche il sito primativvu.it è certo che l’affare andrà in porto e quindi tutto lascia pensare che Maraia avrà un altro centrocampista di grande livello nel motore che può fare sia il play davanti alla difesa, sia la mezzala.

Senza ombra di dubbio Mastalli è uno dei migliori centrocampisti della categoria che è stato attenzionato anche da altre squadre, come Francavilla, Lecco, Taranto, etc, etc.. Ma la Lucchese sembra averla spuntata. Non resta che attendere per sancire un affare che sicuramente alzerebbe il tasso tecnico della squadra in tutto e per tutto. In questa settimana non sono esclusi altri colpi tipo quello dell’attaccante che pare sia un top player della categoria (Arrighini?)