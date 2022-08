Porta Elisa News



Rossoneri di misura sulla Pro Livorno

giovedì, 11 agosto 2022, 20:04

di diego checchi

La Lucchese, nella prima amichevole ufficiale della stagione, ha battuto per 2 a 1 la Pro Livorno, squadra di Eccellenza dove milita anche l'ex rossonero Elia Chianese. Per Maraia, è stata più che altro una sgambata per vedere all'opera tutti gli uomini a disposizione e fare entrare i nuovi arrivati Franco e D'Alena nel ritmo partita, visto che fino ad ora avevano svolto solo pochi allenamenti con la squadra.

Il tecnico ha proposto il 3-5-2 ma le scelte non sono state poi così indicative visto che ha mischiato molto le carte, soprattutto in attacco. Questa amichevole è servita, se mai ce ne fosse bisogno, a rinsaldare il rapporto fra Lucchese e Pro Livorno, ricordiamo che Davide Cavalli, con la sua ditta Apige Smart, è il main sponsor della Lucchese ed ha quote nella Pro Livorno. Ad assistere alla gara erano presenti i soci rossoneri Vichi, Santoro e Russo.

Andando all'aspetto tecnico, bisogna sottolineare che la Lucchese sta continuando nel suo processo di crescita ma è chiaro che ci vorranno test più provanti per poter misurare la reale forza rossonera, e uno di questi dovrebbe essere sabato 20 agosto alle ore 17 a Pergocrema contro la Pergolettese, squadra che parteciperà al campionato di Serie C nel girone A. Andando ai gol della partita, al 15' della prima frazione Tumbarello che infilato il portere avversario con un diagonale da dentro l'area. Nella ripresa la Pro Livorno ha pareggiato con Fraschi, bravo a risolvere una mischia in area. Infine Visconti ha realizzato un bellissimo gol con una gran botta al volo dal limite.

Pro Livorno - Lucchese 1 - 2

Pro Livorno: Rossi, Petri, Razzauti, Turini, Signorini, Milianti, Amico, Brizzi, Falchini, Chianese, Moscati. Sono entrati: Tirabasso, Lucchese, Pulina, Solari, Solimano, Fraschi, Pacifico, Stangata, Filippo, Angiolini, Casalini. Allenatore: Ciricosta.

Lucchese 1° T: Coletta, Merletti, Bachini, Benassai, Quirini, Tumbarello, Ferro, Rizzo Pinna (25' Visconti), Alagna, Catania, Semprini.

Lucchese 2° T: Cucchietti, D'Ancona, Papini, Nannini, Quirini, Visconti, D'Alena, Franco, Ricchi, Romero, Semprini (25' Warid). Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. Mariani di Livorno.

Reti: 15' pt Tumbarello (Lu), 13' st Fraschi (Li), 32' st Visconti (Lu)