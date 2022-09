Porta Elisa News



A caccia di un'altra vittoria

martedì, 13 settembre 2022, 16:38

di diego checchi

Sarebbe bello e auspicabile che la Lucchese nella gara contro il Pontedera, che ci sarà domani sera alle ore 21 allo stadio Porta Elisa, riuscisse a concedere il bis e ad ottenere un'altra vittoria dopo quella per 3-1 contro l'Imolese. La squadra sta bene ma è vietato abbassare la guardia e siamo completamente d'accordo con mister Maraia quando sostiene che tutto l'ambiente deve si caricarsi per la vittoria ma certamente non rilassarsi, perchè adesso come adesso l'ideale è tenere i piedi ben piantati a terra. I valori nella squadra rossonera ci sono ma di fronte ci sarà una squadra altrettanto ostica che arriverà a Lucca per cercare di fare punti.

Tutto questo per dire che la concentrazione da parte dei rossoneri deve essere massima per novanta e più minuti di recupero. Per questa gara mister Maraia farà qualche cambiamento ma non rinuncerà, almeno dall'inizio, ai due corazzieri Romero e Bianchimano. Potrebbero essere un pò diversi gli interpreti di difesa e centrocampo, considerando anche il fatto che Di Quinzio e Ravasio sono a disposizione ma non al massimo della condizione. Potrebbe esserci quindi spazio per due tra Tumbarello, D'Alena e Rizzo Pinna sulla linea mediana mentre in difesa potrebbe essere il momento di rivedere in campo Bachini insieme a Tiritiello e Merletti. Insomma il tecnico ha ancora alcuni dubbi ma quello che è certo è che qualcosa cambierà anche per dare l'opportunità alla maggior parte dei suoi giocatori di mettersi in mostra.

Questa la probabile formazione della Lucchese 3-5-2: 1 Coletta, 26 Merletti, 6 Tiritiello, 5 Bachini, 2 Alagna, 24 Mastalli, 21 D'Alena, 8 Tumbarello, 19 Bruzzaniti, 9 Romero, 11 Bianchimano. A disposizione: 22 Cucchietti, 4 Ferro, 34 Di Quinzio, 91 Ravasio, 10 Semprini, 14 Quirini, 16 Franco, 17 Visconti, 7 Rizzo Pinna, 20 Catania, 18 D'Ancona 23 Benassai, 12 Galletti, 3 Maddaloni. Allenatore: Ivan Maraia