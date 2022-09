Porta Elisa News



Ballottaggio in attacco: Ravasio favorito per una maglia da titolare

mercoledì, 21 settembre 2022, 18:25

Sono veramente pochi i precedenti recenti tra Lucchese e Rimini, quello più recente risale alla stagione 2016-17 quando sulla panchina era tornato Galderisi in seguito all'esonero di Baldini. La gara terminò 2 a 0 a favore dei rossoneri e le reti furono segnate da Jacopo Fanucchi e Demiro Pozzebon. L'altro match che ci ricordiamo è quello della stagione 2003-04 con Maurizio Viscidi alla guida dei rossoneri e al Porta Elisa finì in parità per 1 a 1.Non ci sono altri precedenti negli anni 2000 anche perché il Rimini è stato per molto tempo in Serie B e le strade delle due squadre non si sono più incrociate.

Tornando al presente, bisogna dire che la squadra rossonera oggi ha svolto una doppia seduta di allenamento e mister Maraia ha fatto un lavoro atletico e per reparto al mattino mentre nel pomeriggio ci sono state delle partitelle a pressione. Al momento è ancora presto per capire che formazione potrebbe schierare il mister anche se possiamo segnalare che Ravasio è in grande forma e potrebbe essere candidato ad posto da titolare per la prima volta insieme a uno fra Romero e Bianchimano o Semprini. Da capire anche se sarà schierata la difesa a 4 o a 3.