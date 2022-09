Lucchese-Pontedera: 1-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 13 settembre 2022, 16:38

La Lucchese affronta a distanza di soli tre giorni dall'ultima gara, il Pontedera al Porta Elisa in una partita che si annuncia ostica: Maraia intenzionato a confermare il duo di attacco Romero-Bianchimano, mentre in difesa e in attacco sono previsti cambi: la probabile formazione

martedì, 13 settembre 2022, 13:56

Il tecnico rossonero alla vigilia del match con i granata: "Incontrerò tante persone con le quali ho lavorato e ho condiviso tanti momenti. Per noi deve essere un ulteriore scalino in avanti per la nostra autostima, non penso al filotto di vittorie. La formazione? Qualche cambio ci sarà"

martedì, 13 settembre 2022, 08:46

Nelle prime giornate di campionato, a dispetto del luogo comune che vorrebbe la società priva di adeguati mezzi economici, la Lucchese ha rinunciato a una parte molto consistente dei propri incassi possibili per mettere in campo la migliore formazione possibile indipendentemente dall'età dei giocatori

lunedì, 12 settembre 2022, 09:31

La Lucchese comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Pontedera, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 21, sarà attiva da lunedì: ecco dove acquistarli e gli orari