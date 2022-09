Porta Elisa News



Maraia: "L'avversario era difficile: faccio i complimenti ai ragazzi"

sabato, 24 settembre 2022, 20:11

Mister Maraia è visibilmente soddisfatto al termine della gara vinta contro il Rimini, fa i complimenti ai suoi ragazzi e commenta così il risultato: "Il primo tempo abbiamo giocato decisamente bene, ma sono stati due momenti diversi della partita molto importanti, non possiamo pensare di fare sempre novanta minuti come il primo tempo, magari più avanti magari e con un campo in condizioni diverse da queste. Ma la squadra è stata brava a controllare il risultato anche se alcuni ragazzi erano stanchi e il Rimini ovviamente era più propositivo nella ripresa. Forse c'era lo spazio per fargli male in qualche ripartenza, soprattutto dopo i cambi ma sono comunque molto contento, faccio i complimenti ai ragazzi. L'avversario era difficile e vincere così è importante anche per l'autostima".

Vuole commentare le prestazioni di Mastalli e Bianchimano?

"Sono giocatori importanti e il loro valore non è mai stato in discussione. Entrambi i giocatori sono arrivati in condizioni non ottimali e in un campionato come questo se non sei al 100% fai fatica, ma con la condizione che migliora i risultati si vedono. Mastalli ha retto molto bene nonostante il campo pesante e mi ha sorpreso".

Come mai si è messo a specchio con il Rimini?

"Con l'infortunio di Franco abbiamo deciso di mettere Di Quinzio davanti alla difesa per avere più qualità e qualche giocata in profondità e anche se non l'avevamo provato tanto, devo dire che sono soddisfatto dell'esperimento".