Mister Maraia: "Una vittoria di valore"

domenica, 11 settembre 2022, 16:36

I primi tre punti in rossonero: i primi tre punti del campionato, ma anche i primi della sua esperienza in panchina. Ivan Maraia è soddisfatto del risultato e non solo. Il tecnico ha intravisto miglioramenti dopo l'esordio di Reggio Emilia: "Ho sperato non ci fosse troppa emozione, dopo la sconfitta di domenica e con l'esordio in casa, è normale ci fosse un po' più tensione del solito. Vivo la partita in questo modo, importante è stato l'approccio della squadra che ha avuto un approccio deciso, spianandosi la strada verso la vittoria. Poi l'abbiamo un po' gestita, un po' sofferta e abbiamo sbagliato qualcosa, ma dobbiamo dare valore alla vittoria. Ci dà fiducia alla squadra che mi pare in crescita, fisicamente speravamo in una giornata un po' meno calda, ho cercato di sfruttare al meglio i cambi. Faccio i complimenti ai ragazzi e ai tifosi che domenica scorsa non erano potuti venire".

"Maddaloni doveva entrare ma mi sembrava mettere Tumbarello per dare un po' più forza al centrocampo. I cambi saranno importanti in questo campionato: lo spazio ci sarà per tutti. Il nostro parco attaccanti è numeroso, ci vuole di raggiungere l'intesa siamo solo all'inizio della stagione: sono andati bene, nella prima mezzora sono stati decisivi, poi sono andati un po' indietro e lì fanno più fatica: se troviamo la forza di tenerli alti sono molto più pericolosi. Piano piano. Oggi abbiamo visto che se abbiamo la possibilità riusciamo a fare giocate anche importanti con giocatori di qualità, si tratta di trovare la forza e l'aggressività giusta: servono mentalità e gambe. Bella vittoria, ora pensiamo alla prossima".