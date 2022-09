Reggiana-Lucchese: 1-1 all'11 pt fa pari Rizzo Pinna con un gol straordinario

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 3 settembre 2022, 17:51

Il tecnico alla vigilia dell'esordio in campionato parla attraverso l'ufficio stampa rossonero: "Ci dispiace non avere i nostri tifosi al seguito, e mi auguro che questa sia l'ultima volta, perché sicuramente loro ci avrebbero sostenuti fino alla fine"

sabato, 3 settembre 2022, 08:56

La Lucchese, quasi completamente rinnovata e con un allenatore diverso, all'esordio in campionato sul terreno di un avversario difficilissimo come la Reggiana e senza il supporto dei suoi tifosi. servirà agonismo, grinta e determinazione per compensare il divario tecnico. La probabile formazione

venerdì, 2 settembre 2022, 18:08

I granata di Aimo Diana sono senza dubbio insieme al Cesena e all'Entella le corazzate di questo girone. Il modulo di questa squadra dovrebbe essere lo stesso dello scorso anno anche se ovviamente cambieranno alcuni interpreti del 3-5-2

venerdì, 2 settembre 2022, 08:17

Con gli ultimi due arrivi Bruzzaniti e Ravasio, la Lucchese può contare adesso su una rosa variegata e completa, anche se profondamente rivoluzionata rispetto allo scorso campionato. Ecco reparto per reparto i giocatori attualmente a disposizione di Maraia