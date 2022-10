Porta Elisa News



A Fiorenzuola, per la ripresa della gara interrotta

martedì, 11 ottobre 2022, 18:50

Domani alle ore 15 a Fiorenzuola ci sarà il proseguo della partita sospesa al 21' del primo tempo mercoledì scorso e si riprenderà dal momento in cui è stata interrotta per l'infortunio all'attaccante Anelli. Il regolamento parla chiaro, in questa partita potranno essere inseriti tutti i giocatori che sono in lista squadra eccezion fatta per coloro i quali erano usciti prima della sospensione, come Romero e Anelli.

La Lucchese si presenterà con una formazione diversa dal solito, il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Galletti tra i pali, linea difensiva con, da destra a sinistra, Merletti, Bachini, Maddaloni, Alagna; a centrocampo troveremo, Franco come play maker davanti alla difesa insieme a Ferro e D'Alena con Catania, Ravasio e Rizzo Pinna in attacco. Gli unici indisponibili sono Coletta, Di Quinzio, Pirola e Romero anche se l'ex centrocampista del Pisa ha cominciato di nuovo a correre. Alla squadra verrà aggregato anche il giovane Camaiani che proprio mercoledì scorso aveva sostituito l'infortunato Romero dopo pochi minuti dall'inizio della partita. Chi passerà il turno affronterà l'Olbia, che ha battuto per 2 a 1 la Torres nel derby sardo.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-3): 12 Galletti, 26 Merletti, 5 Bachini, 3 Maddaloni, 2 Alagna, 4 Ferro, 16 Franco, 21 D'Alena, 20 Catania, 91 Ravasio, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 22 Cucchietti, 6 Tiritiello, 8 Tumbarello, 10 Semprini, 11 Bianchimano, 14 Quirini, 17 Bruzzaniti, 18 D'Ancona, 19 Visconti, 23 Benassai, 24 Mastalli, 28 Camaiani. Allenatore: Ivan Maraia.