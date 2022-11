Porta Elisa News



Maraia: "Non dobbiamo piangerci addosso: serve fare risultato"

venerdì, 25 novembre 2022, 16:28

Ivan Maraia, alla vigilia della gara di Fermo, ha parlato attraverso delle dichiarazioni rilasciate all'ufficio stampa rossonero.

La Lucchese non è quasi mai riuscita a recuperare le gare...

"Dipende dal fatto che, come diciamo da tempo, questo è un campionato dove un episodio iniziale è importante a volte decisivo: è un aspetto in generale, non capita solo a noi e a volte siamo stati noi a approfittare del vantaggio. In un campionato del genere, andare in vantaggio può essere determinante, ecco perché anche domenica scorsa la partita è stata decisa così. A Fermo, ci vorrà un approccio importante rispetto alle ultime partite".

Mancano due giocatori per squalifica e c'è un centrocampo da ridisegnare.

"Nell'arco di un campionato questi momenti capitano a tutti. Tumbarello starà fuori per un po' di tempo, così come altri ragazzi non si sono allenati benssimo, ma non dobbiamo pensare a chi non ci sarà ma a chi ci sarà. Dobbiamo fare risultato in tutti modi e siamo in grado di farlo. E poi sinora come squalifiche e infortuni eravamo andati bene. E' un momento un po' così, ma non dobbiamo piangerci addosso: dobbiamo fare una grande partita domani e prepararci per quelle successive".