Mister Maraia: "La migliore partita dall'inizio dell'anno"

giovedì, 17 novembre 2022, 21:04

Ivan Maraia non ha mai fatto mistero di puntare anche alla Coppa Italia, e la conferma l'ha data in questo difficile partita con l'Entella in cui i rossoneri hanno dato davvero tutto, segno che la voglia di farcela ha contagiato tutta la squadra. La sconfitta arrivata ai rigori non toglie nulla alla prestazione.

"C'è l'amarezza per il risultato – dichiara il tecnico – ma non posso che dire bravissimi a tutti, secondo me è la migliore partita dall'inizio dell'anno, giocata con la tecnica, con il cuore e in inferiorità numerica. E' una sconfitta a testa altissima che ci deve dare tanta convinzione mentale in più, quella fisica l'abbiamo forse un po' persa con questo sforzo, ma complimenti ai ragazzi che sono stati straordinari tutti".