Tiritiello a Corner Corto: "Contro il Gubbio, impossibile giudicarci: pensiamo a vincere a Fermo"

martedì, 22 novembre 2022, 16:23

Andrea Tiritiello a Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese, è tornato a parlare della partita di domenica scorsa contro il Gubbio e di tante altre cose che sta vivendo in questa esperienza a Lucca. "Sono arrivato a Lucca - ha sottolineato Tiritiello - perché sono stato convinto dal progetto. Ho giocato per tanti anni al sud e volevo cambiare aria. Mi ha cercato la Lucchese ed ho capito da subito che era la società giusta perché mi ha dimostrato di avere un progetto a lungo termine e di prospettiva. Non so dove potrà arrivare questa Lucchese anche se credo che siamo competitivi. Per fare un bilancio vero e proprio del campionato bisognerà aspettare almeno la fine del girone di andata. Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile".

Poi Tiritiello ha accennato a come si sta trovando a Lucca:"Mi sto trovando benissimo e c'è una tifoseria appassionata e calda ed è anche per quello che ci è dispiaciuto per il risultato di domenica. Sulla gara contro il Gubbio penso che sia stato impossibile giudicare l'andamento della gara anche perché dopo solo 23 minuti con la mia espulsione la squadra ha dovuto giocare in inferiorità numerica. Per quanto riguarda l'arbitro avete visto tutti quello che è successo e non sta a me giudicarlo. Credo che il direttore di gara non sia riuscito ad interpretare al meglio l'andamento della partita e si è visto il risultato finale. Bisogna ripartire dalla gara di Fermo e cercare di vincerla anche se non sarà un campo facile."