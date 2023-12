Porta Elisa News



Coppa Italia, ecco il percorso delle magnifiche quattro

giovedì, 14 dicembre 2023, 12:25

In quattro a sognare di alzare una coppa: con lo svolgimento dei quarti di finale di Coppa Italia si è ulteriormente assottigliato il gruppo delle pretendenti alla vittoria finale e tra esse, grazie alla vittoria di Avellino, c'è anche la Lucchese. E se gli accoppiamenti per le semifinali (24 gennaio e 28 febbraio le date saranno resi noti martedì 19 dicembre in diretta tv su Sky Sport 24 durante la trasmissione “Area C”, si può tratte alcune considerazioni sui nomi delle quattro semifinaliste.

Intanto, c'è da notare che il girone B, quello dei rossoneri, vede due delle quattro pretendenti: oltre alla Lucchese c'è il Rimini, una è del girone A (il Padova) e una del C (il Catania). La Lucchese è insieme al Catania la formazione che occupa nei rispettivi gironi la posizione di campionato più modesta (undiceima): il Padova è secondo, il Rimini nono.

Vediamo invece il cammino per arrivare alla semifinale, ricordando che i rossoneri hanno battuto in sequenza Arezzo, Spal, Juventus B e Avellino, tre su quattro fuori casa. Il Catania ha battuto (giocando sempre in casa): Messina, Picerno, Crotone e Pescara. Il Padova ha invece sconfitto il Legnago, la Giana Erminio, il Lumezzane e il Pontedera (due in casa e due in trasferta). Il Rimini, infine, si è fatto largo battendo Gubbio, Perugia, Cesena e Vicenza (anche in questo caso con due vittorie in casa e altrettante in trasferta).