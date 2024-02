Porta Elisa News



Porta Elisa, il Comune liquida altri 22mila euro alla Lucchese

lunedì, 19 febbraio 2024, 18:38

Stadio Porta Elisa, alla Lucchese arrivano i rimborsi dal Comune di Lucca per le spese di straordinaria manutenzione sostenute. Con una determina della dirigente del settore, l'amministrazione comunale ha riconosciuto oltre 22mila euro di rimborso quali spese di straordinaria manutenzione (complessivamente 100mila, poco meno di 78mila dei quali già regolati anche per le spese di carattere termoidrauliche) per la posa dei nuovi seggiolini della parte centrale della tribuna coperta avvenuta la scorsa estate.

Il pagamento dei restanti 22mila euro è arrivato soltanto ora, come si legge nella determina, perché la società rossonera solo in data 14 febbraio ha prodotto la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla ditta OMSI srl che aveva installato le sedute e che, a quel punto, ha confermato l'avvenuto pagamento.