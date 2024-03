Porta Elisa News



Ancora apertissima la lotta per la zona play off

mercoledì, 20 marzo 2024, 07:50

di gianluca andreuccetti

Si preannuncia un finale di stagione intenso per la Lucchese. Archiviato il pareggio fuori casa contro l'Entella, i rossoneri saranno attesi domenica prossima dalla sfida interna contro il Cesena. Mancano solo sei giornate al termine e la Pantera si trova all'undicesimo posto. Considerata l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'obiettivo adesso è quello di chiudere al meglio la stagione, cercando quantomeno di eguagliare i 51 punti ottenuti lo scorso anno. Tolte le prime della classe, dal sesto posto in giù sono tante le squadre che come la Pantera sono in corsa per la zona playoff.

Chi vuole continuare a togliersi tante soddisfazioni è il Pontedera. I granata sono ormai tra le realtà più solide del girone B di Serie C. I ragazzi di Canzi arrivano a questo rush finale in uno stato di salute buono: nelle ultime quattro partite, sono arrivate 2 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sconfitta risale al 23 febbraio contro la Torres. Oltre ad essere in linea con l'andamento dello scorso anno, il Pontedera sembra avere tutte le potenzialità per ambire al quinto posto, occupato attualmente dal Gubbio.

Nel prossimo turno, i granata affronteranno il Pescara, la nobile decaduta di questo 2024. Sono tanti i fattori alla base della crisi del Delfino: uno di questi è sicuramente l'addio di Zeman, costretto a lasciare il timone per motivi di salute. Una grossa instabilità che ha portato alle dimissioni del tecnico che aveva preso il posto del boemo, ovvero Bucaro. Rispetto al girone d'andata, i biancazzurri sembrano una squadra involuta: in appena due mesi, il Pescara è passato dal terzo al settimo posto. Nelle ultime quattro partite è arrivato un punto. L'ultima vittoria risale al 24 febbraio, proprio contro la Lucchese.

Chi invece sta facendo più del dovuto è l'Arezzo, ottavo con 44 punti. Un rendimento sorprendente, considerando che l'obiettivo iniziale era quello di una salvezza tranquilla. Il segreto è stato quello di cercare di giocare alla pari contro tutti. I ragazzi di Indiani arrivano da una striscia di due vittorie consecutive, contro Vis Pesaro e Pineto. L'ultima volta che l'Arezzo ha partecipato ai playoff è stata nella stagione 2019/20. Gli amaranto dovranno difendere i quattro punti di vantaggio sull'undicesimo posto e di fronte non hanno un calendario molto semplice: a spiccare, sono le sfide contro Torres, Perugia, ma soprattutto il derby contro la Lucchese.

Al nono posto, troviamo la Juventus B. I bianconeri sono apparsi in calo dopo un inizio di 2024, che li aveva visti collezionare quattro successi consecutivi. Da non dimenticare le pessime condizioni in cui versava la squadra di Brambilla, penultima alla fine del girone d'andata. Simbolica la vittoria arrivata in casa della Torres.

A completare la zona playoff c'è il Rimini, reduce dal successo per 5-1 contro il Pescara. Oltre alla Lucchese, le altre squadre ancora in corsa per un posto tra le prime dieci sono Pineto e Virtus Entella.