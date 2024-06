Porta Elisa News



Ecco chi è il nuovo direttore sportivo rossonero

martedì, 18 giugno 2024, 13:13

di gianluca andreuccetti

La Lucchese ha risolto il nodo direttore sportivo. Poche ore fa, attraverso un comunicato ufficiale, la società rossonera ha ufficializzato Claudio Ferrarese. Alla fine, i rossoneri hanno optato per una soluzione interna: fino a pochi giorni fa, Ferrarese ricopriva il ruolo di capo scouting. Come sottolineato dal comunicato, il nuovo Ds lavorerà a stretto contatto con il presidente Andrea Bulgarella che, rispetto allo scorso anno, avrà con grande probabilità un ruolo più centrale nelle strategie di mercato.

Nativo di Verona, Ferrarese ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Hellas, esordendo in prima squadra a soli 17 anni. Durante la sua carriera da calciatore, ha vestito tra le altre le maglie di Napoli, Spezia, Cagliari, Cittadella e Salernitana, giocando per molti anni in Serie B. In cadetteria, ha totalizzato 15 reti e e 2 assist in 235 presenze. La sua prima volta al Porta Elisa, da avversario, è stata il 3 settembre 1998. In quell'occasione, l'Hellas Verona si impone per 1-2 contro la Lucchese, con Ferrarese che andò anche a segno. Un esterno offensivo, in grado di giocare sia a sinistra che a destra.

Nel 2017, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, decide di intraprendere la carriera da dirigente, accettando la chiamata del Levico Terme. Un'esperienza nel complesso positiva, considerando che, con lui alla guida dell'area sportiva, i veronesi conquistano per tre stagioni di fila la salvezza in quarta serie. Nel 2020, Ferrarese decide di spostarsi di qualche chilometro, diventando consulente di mercato del Sona, altra squadra di Serie D. Durante il calciomercato estivo, riesce a portare Maicon, ex terzino e protagonista del triplete dell'Inter nel 2010. Il brasiliano, a fine carriera, decide di ripartire dai dilettanti. Dopo l'esperienza a Vigasio, nel 2023 arriva la chiamata di Alessandro Frara, che lo nomina capo scouting della Lucchese.