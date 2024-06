Porta Elisa News



Mercato, il Sorrento prova a confermare Ravasio

giovedì, 6 giugno 2024, 17:57

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è al lavoro in vista della prossima stagione. In attesa di capire quale sarà il prossimo direttore sportivo, sono partiti i primi rumours di mercato. Manca meno di un mese all'inizio ufficiale della sessione estiva e gran parte delle società di Serie C sono al lavoro in vista del prossimo campionato.

Voci di mercati dalle quali la Lucchese non sarebbe esente. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Sorrento vorrebbe acquistare a titolo definitivo Mario Ravasio dai rossoneri. Solo poche settimane fa, il presidente Bulgarella aveva fatto intendere di voler puntare sull'attaccante in vista della prossima stagione. Ravasio, arrivato in Campania a fine agosto 2023, ha disputato un campionato di assoluto livello, totalizzando 12 reti e 1 assist in 38 presenze nel girone C di Serie C. Al momento, bene ricordarlo, l'attaccante ha un contratto che lo lega alla Pantera fino al 2025 e dunque sarebbe destinato a rientrare alla base.

Ma non è finita qui. Come noto, venerdì scorso Daniele Faggiano è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Catania. Considerati gli ottimi rapporti tra l'ex Sampdoria e Bulgarella, non è escluso che si apra un asse di mercato tra il club etneo e la Pantera. Nelle scorse ore, Tuttocalciocatania aveva parlato di un possibile interessamento del Catania per Gucher e Tiritiello. Una maxi operazione che vedrebbe coinvolti anche Ladinetti, Bocic e Peralta, con quest'ultimi però in direzione Lucchese. Secondo le verifiche fatte dalla nostra redazione, al momento questa non sarebbe una strada percorribile.