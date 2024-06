Porta Elisa News



Porta Elisa, al via i lavori al manto erboso

giovedì, 20 giugno 2024, 15:40

Dopo il flop dei lavori della scorsa estate curati dalla Lucchese, con il terreno che ha ancora una volta mostrato tutti i suoi limiti nella stagione appena conclusa, stavolta ci prova il Comune, proprietario dell'impianto, a mettere a nuovo il manto erboso del Porta Elisa.

Il rifacimento del manto erboso, si tratterà di un intervento molto accurato, inizierà nella prossima settimana per un totale di 68.550 euro a carico del Comune, trattandosi di spese di straordinaria manutenzione. Stanno intanto andando avanti anche i lavori per il nuovo impianto di videosorveglianza, con i materiali necessari in arrivo nei prossimi giorni e l'ultimazione dei lavori prevista per il mese di agosto (circa 140mila euro). E' infine stata inviata la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per l'allungamento e adeguamento delle panchine, per cui verranno affidati i lavori ad uno studio di ingegneria specializzato.