Coppa Italia, l'esordio sarà a Vercelli

giovedì, 4 luglio 2024, 15:31

Ultimo atto formale per la decadenza del progetto in consiglio comunale dopo le criticità emerse. L'assessore Barsanti: "Un percorso trasparente giunto inevitabilmente a conclusione – l'amministrazione guarda già al futuro accollandosi le spese necessarie e lavorando per giungere a un nuovo progetto"

mercoledì, 3 luglio 2024, 17:51

Nella stagione appena trascorsa, Zoppi ha vestito la maglia del Monza U19, sempre nel massimo campionato a livello giovanile, totalizzando 25 presenze: la società rossonera lo ha messo nel mirino. Anche Muzio e Malva accostati alla Lucchese

martedì, 2 luglio 2024, 17:55

Tumbarello nel mirino del Campobasso, mentre Rizzo Pinna è appetito da Cosenza e Pisa. Sul fronte entrate, si attende si sblocchino gli arrivi di Palmisani e Antoni e rimane calda la pista che porta a Botrini dell'Empoli

martedì, 2 luglio 2024, 16:13

L'imbarazzante nazionale appena eliminata da Euro 2024 merita una riflessione sullo stato del movimento calcistico italiano. Quella degli Europei in Germania non è certo la prima disfatta al cospetto di squadre meno blasonate collezionata dagli Azzurri, ma francamente alla luce di tutte le partite giocate non ci sembra di ricordare...