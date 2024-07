Porta Elisa News



Pedretti: "Spiegherò tutto in una conferenza stampa"

martedì, 16 luglio 2024, 08:15

di fabrizio vincenti

Alain Pedretti, l'imprenditore francese di origine italiana, non sono conferma l'interesse per la Lucchese, ma va oltre e si spinge a annunciare una conferenza stampa già nei prossimi giorni nella quale spiegherà per filo e per segno quale sarebbe il suo interesse per la società rossonera di cui abbiamo dato notizia sul nostro giornale nei giorni scorsi. Pedretti fa il punto telefonicamente grazie all'aiuto di un interprete – l'imprenditore parla solo poche parole di italiano – e lo fa in modo alquanto perentorio. In sostanza, farebbe capire, siamo ai dettagli.

E' vero che c'è un suo interessamento per la Lucchese?

“Ci sarà una conferenza stampa mercoledì prossimo direttamente a Lucca, non sappiamo ancora esattamente dove, dobbiamo confrontarci con il presidente Bulgarella. Alla conferenza, dove saranno invitati tutti gli organi di stampa, sarà spiegato ogni dettaglio”.

E' da tanto che ha manifestato interesse per la Lucchese?

“Quando ci si interessa a una squadra di calcio ci vuole tempo, non è che si improvvisano queste cose, in ogni caso i dettagli verranno forniti mercoledì”.

Si parla di un possibile quota di minoranza, o mira a altro?

“Non commento, le ripeto: spiegheremo tutto in conferenza stampa”.

Lei ha avuto rapporti direttamente con il presidente Bulgarella?

“Certo, assolutamente sì”.