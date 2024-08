Porta Elisa News



Mercato, Sasanelli possibile arrivo all'ultimo minuto

giovedì, 29 agosto 2024, 19:38

Possibile colpo in entrata dalla Lucchese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoneri sarebbero vicini all'acquisto di Luca Sasanelli dal Pescara. La Pantera avrebbe battuto la concorrenza del Messina, club che milita nel girone C.

Sasanelli dovrebbe essere l'ultimo tassello, per quanto riguarda il reparto offensivo. Nato il 15 agosto 2004, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Monopoli, passando nel 2022 al Sassuolo. Con la maglia neroverde, ha segnato 48 presenze, con 9 reti e 4 assist, vincendo anche il Torneo di Viareggio. Nella prima parte dello scorsa stagione, si è messo in evidenza nel Fidelis Andria, segnando 7 reti in 24 presenze. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare l'attenzione del Pescara, che a gennaio 2024 ha deciso di acquistarlo. Con gli abruzzesi, ha segnato 1 rete in 10 partite. Da un punto di vista tattico, può essere impiegato come prima o seconda punta o esterno d'attacco.

Prosegue anche la trattativa che per Gioielli del Napoli. In queste ultime ore di mercato, la Lucchese sta spingendo per l'arrivo del centrocampista. Vedremo se alla fine, questa trattativa, si concretizzerà.