Costantino stop: preoccupano le condizioni

martedì, 17 settembre 2024, 14:17

Archiviato il pareggio contro il Rimini, la Lucchese è tornata in campo questa mattina allo stadio comunale di Saltocchio. Da segnalare, tra gli altri, il rientro di Catanese, che però si è allenato a parte. Allenamento differenziato anche per Gucher, al lavoro dopo l'infortunio che lo ha tenuto per diverse settimane lontano dai campi da gioco.

Out, come era prevedibile, Costantino. Nelle prossime ore, l'attaccante, uscito nel finale per un problema muscolare, si sottoporrà a degli accertamenti. Resta da capire l'entità dell'infortunio, con l' ex Catania che comunque potrebbe saltare diverse partite. Ricordiamo che la Lucchese è attesa da un mini ciclo di 3 match nei prossimi 13 giorni. Mister Gorgone, insieme al suo staff tecnico, sta valutando quindi le modifiche da apportare al reparto offensivo, alla luce del più che probabile stop del bomber.