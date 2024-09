Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Milan B

sabato, 28 settembre 2024, 12:10

di gianluca andreuccetti

Dopo il pareggio immeritato ottenuto contro la Pianese, in casa Lucchese è arrivato il momento di voltare pagina. I rossoneri scenderanno in campo lunedì alle 20:45 contro il Milan B, match valido per la 7^giornata del campionato di Serie C.

Una sfida inedita, contro una squadra che da molti è stata indicata tra le possibili outsider. In queste prime partite, il Milan Futuro ha collezionato 1 vittoria, 3 sconfitte e 2 pareggi. Fondamentale il successo arrivato nell'ultimo turno contro la Spal. Il Diavolo sta pagando l'inesperienza di molti giocatori: il Milan Futuro ha la rosa più giovane di tutto il raggruppamento.

Il tecnico è Daniele Bonera (nella foto), ex difensore del Milan e fino allo scorso anno assistente di Stefano Pioli in prima squadra. Fino a questo momento, il modulo utilizzato è stato il 4-2-3-1. Diversi i giocatori da tenere sott'occhio a partire da Francesco Camarda. Il classe 2008 lo scorso anno è diventato il più giovane ad aver mai esordito in Serie A. Senza dimenticarci di Kevin Zeroli, Mattia Liberali (campione d'Europa con l'Italia U17) e Silvano Vos, mediano arrivato dall'Ajax quest'estate.

Vincere permetterebbe alla Lucchese di continuare a navigare nelle zone che contano della classifica. L'ultimo successo in casa risale addirittura al 10 marzo 2024, contro l'Olbia.