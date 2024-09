Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Rimini

venerdì, 13 settembre 2024, 07:32

di gianluca andreuccetti

Posticipo della 4^giornata per la Lucchese, che lunedì alle ore 20:45 al "Porta Elisa" scende in campo contro il Rimini. Dopo il successo di Ferrara, l'obiettivo è quello di dare continuità, allungando quindi la striscia positiva.

Di fronte ci sarà un avversario reduce da un inizio di stagione non esaltante. Dopo tre giornate, i biancorossi ha collezionato 1 punto, frutto di 1 pareggio e 2 sconfitte. A mancare, in queste prime uscite, non è stata la prestazione. I romagnoli infatti hanno giocato alla pari sia contro Virtus Entella che Pescara.

Un inizio testimoniato da diversi cambiamenti, a partire ad esempio dalla guida tecnica. Dopo la separazione con Troise, in estate la società ha deciso di puntare su Antonio Buscè. Campione d'Italia con l'Empoli Primavera nel 2021 è reduce da una buona stagione con il Vibo Valentia in Serie D. Inoltre, in estate, il Rimini ha salutato due giocatori importanti come Morra (passato al Vicenza) e Lamesta, che ha accettato invece la corte del Benevento. In entrata, i biancorossi si sono rinforzati con diversi arrivi, tra cui gli esterni Cioffi e Malagrida e la punta centrale Giacomo Parigi. L'ex Arzignano, accostato anche alla Lucchese, lo scorso anno ha segnato 8 reti in 33 presenze.

Il modulo utilizzato da Buscè (nella foto) in queste prime uscite è stato il 4-3-3. L'ultimo confronto risale al 3 marzo 2024. In quell'occasione, la Lucchese si impose per 2-1 grazie alle reti di Quirini e Gucher. Ininfluente il gol nel finale di Morra, per il Rimini.